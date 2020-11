Didattica a distanza al Siciliani, i genitori “censurano” alcune decisioni

I genitori degli alunni scrivono al dirigente del liceo Scientifico Siciliani, Francesca Bianco, per spiegare la decisione di portare DDI a 30 ore e 27 al biennio

Apprendiamo con vivo stupore la nota dello scorso 17.11 – anche a noi indirizzata – con la quale ha inteso “ammonire” i nostri ragazzi, per la protesta attuata (astensione dalle lezioni in DDI).

Pur comprendendo le ragioni e le difficoltà organizzative e gestionali dovute alla situazione emergenziale in atto, non ci si può esimere dal rilevare una certa incredulità nel prendere atto della Sua Nota.

Vogliamo ricordare a noi stessi che il diritto di sciopero, oltre a costituire un diritto di rilevanza costituzionale, rappresenta uno strumento unico di manifestazione di un disagio, di una difficoltà o anche di protesta, avverso una situazione ritenuta, se non illegittima, quanto meno ingiusta.

Quali genitori non intendiamo certamente entrare nel merito della vicenda, fornendo pur plausibili suggerimenti volti a risolvere la querelle in atto (es., pur garantendo un congruo monte ore complessivo settimanale di attività didattica in modalità sincrona – non inferiore a 20 ore, si potrebbero prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo o in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute di volta in volta più idonee), né assumere la “difesa” d’ufficio dei nostri ragazzi.

Pur tuttavia, non possiamo esimerci dal prendere atto di una situazione conflittuale e di contrapposizione che, invero, avremmo auspicato non si verificasse, anche in ragione della Sua nota esperienza e capacità di mediazione. La invitiamo sommessamente a riflettere sul da farsi, in modo da ritrovare una necessaria serenità, quanto mai opportuna, sia in ragione del momento storico, davvero eccezionale che nell’interesse complessivo dell’istituzione scuola e di tutti coloro che ne fanno parte, rendendoci, sul punto, disponibili a quanto dovesse essere in merito necessario.