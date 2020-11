A Petronà iniziativa della sezione Avis contro il femminicidio

La sezione comunale Avis “Beniamino Perri” di Petronà non vede nulla di ineluttabile nel triste fenomeno del femminicidio. Così l’associazione volontaristica non aspetta inoperosa il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La campagna di sensibilizzazione è stata proposta dal gruppo Giovani Avis di Petronà con idee tanto semplici quanto coinvolgenti, facendo anche prevenzione con gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Ai giovani discenti è stato chiesto di parlare di violenza sulle donne e di farlo con una frase, un pensiero, un aneddoto, un’esperienza: ce n’è bisogno perché solo in Italia si contano almeno 150 casi all’anno di donne uccise solo per il fatto di essere donne. I diversi contributi della comunità educante di Petronà, dirigente scolastico Isabella Marchio, diventeranno un unicum in un video assemblato dai volontari Avis per dire insieme no alla misoginia.

All’iniziativa Avis prenderanno parte anche studenti della scuola di Andali e di Cerva. Non è finita qui: il direttivo Avis Petronà, presidente Giovanna Fontana, ha chiesto e ottenuto dalle amministrazioni comunali l’ autorizzazione a collocare nei tre paesi presilani panchine di color rosso come monito per rammentare la tragica fine di tante donne vittime del femminicidio.