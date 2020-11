Tutela del patrimonio storico e artistico: incontri formativi online dell’Istituto De Nobili

Nell’ambito del curricolo di educazione civica, l’Istituto “De Nobili” di Catanzaro , rappresentato dal Dirigente Angelo Gagliardi, rende noto che, a partire dal prossimo 26 novembre si svolgeranno online una serie di incontri formativi sul tema “Tutela del patrimonio storico artistico” ex art. 9 della Costituzione. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura…Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Questo articolo pone tra i principi fondamentali la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico-artistico del nostro meraviglioso paese, in particolare della nostra amata Calabria. Esso non trova riscontro in nessuna Costituzione occidentale e mostra quanto ancora oggi sia attuale la Costituzione del ‘48 e quanto i nostri padri costituenti abbiano saputo individuare dei valori forti ed essenziali assolutamente applicabili in una società globale come la nostra.

Gli incontri, della durata di un’ora ciascuno e con cadenza settimanale, coinvolgeranno gli studenti delle classi del triennio dell’indirizzo artistico e saranno tenuti da esperti del settore: dal Dott. Mario Panarello, docente dell’Accademia di belle arti,Lucia Loiacono, direttrice del Museo Diocesano di Reggio,. Mario Puntieri, storico dell’architettura, Pasquale Farenza , Dirigente del museo di lingua grecocalabra e, per concludere, il 21 dicembre, l’intervento di Mario Pisani , storico dell’arte oltre che già direttore de Museo civico di Rende.

Ognuno tratterà la tematica puntando sull’arte calabrese e sulla tutela e la conservazione del nostro patrimonio artistico. L’iniziativa, accolta favorevolmente da Gagliardi, oltre ad arricchire l’offerta formativa del liceo cittadino, ha una forte valenza culturale soprattutto se pensata e inserita in un momento storico difficile come quello che l’intero paese sta vivendo.