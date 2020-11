Attivata all’Universita’ Magna Graecia di Catanzaro la scuola di specializzazione in “chirurgia orale”

Raggiunto un ulteriore tassello nel panorama delle specializzazioni di area sanitaria attivate dall’Università Magna Graecia di Catanzaro: è stato completato, infatti, presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, il processo di accreditamento della Scuola di Specializzazione in “Chirurgia Orale” dell’Ateneo catanzarese.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Prof. Giovambattista De Sarro: “ L’attivazione di questa Scuola – ha spiegato il Rettore – rappresenta motivo di orgoglio in quanto si tratta, come ben noto, dell’unica specializzazione di Area Odontoiatrica presente sul territorio regionale, e tra le poche nel meridione”.

La Scuola di Specializzazione rientra nell’offerta formativa post-laurea dedicata ai laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, per i quali è già attivo un percorso specifico di Alta formazione con il Master di II livello in Chirurgia Orale ed Implantologia, diretto dal Prof. Amerigo Giudice.

Il percorso didattico-formativo, di durata triennale, prevede lo svolgimento di attività di tirocinio professionalizzante presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” ed in particolare nella Clinica Odontoiatrica diretta dal Prof. Leonzio Fortunato.

“Tale risultato – ha evidenziato il Prof. Leonzio Fortunato – non sarebbe stato possibile senza l’impegno degli Organi Accademici ed in particolare del Rettore, che ha creduto fortemente in questo progetto. La Scuola potrebbe essere attiva già nel corso di quest’anno accademico, offrendo così ai giovani odontoiatri calabresi la possibilità di completare il percorso formativo rimanendo nella propria terra”.