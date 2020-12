Coronavirus, scuola primaria e secondaria di Cerva chiude per tre giorni

Bidello positivo: scuola primaria di Cerva interrompe attività didattiche per tre giorni e anche quella secondaria perchè ha l’ingresso in comune.

È la sintesi di quanto accaduto oggi nel piccolo paese presilano.

La persona contagiata, non residente, ha fatto subito tampone dopo sintomi riconducibili al Covid-19.

Appurato esito, non ha perso tempo il primo cittadino di Cerva Fabrizio Rizzuti che, di concerto con il dirigente scolastico Isabella Marchio, ha disposto immediato allontanamento alunni, sanificazione locali e interruzione attività didattica per tre giorni.

Non semplice fare scuola in tempi di pandemia.

Il provvedimento di chiusura delle scuole cervesi è stato esteso all’istituto che ha sede nel vicino comune di Andali