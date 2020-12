Covid 19

A Pentone positivo uno studente della scuola media. Screening ed istituto chiuso

Non abita in paese. Lo ha reso noto il sindaco Vincenzo Marino. Ventisette i soggetti in quarantena

Più informazioni su Pentone









L’infezione da Sars-cov-2 non risparmia le scuole anche a Pentone. E’ di poche ore fa la notizia della positività di uno studente che frequenta la scuola secondaria di primo grado del paese presilano. Il discente non abita a Pentone, ma diversi sono stati i contatti diretti, ragion per cui è stato da subito predisposto,per lunedì 7 dicembre, lo screening per i ragazzi e il personale interessato al caso di positività. L’attività di prevenzione, anche a Sant’Elia in modalità drive-in, è stata organizzata grazie a un’apposita convenzione. Solo dopo i primi riscontri si valuteranno ulteriori controlli laddove necessari: in ogni caso attività didattiche cancellate per questa settimana. Il primo cittadino Vincenzo Marino fa sapere, attraverso app Municipium, che attualmente sono ventisette le quarantene che interessano Pentone, mentre non si registrano casi di positività.