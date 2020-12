Cerva: altro caso covid a scuola, si torna in aula il 7 gennaio

Il virus Sars Cov-2 ha frequentato le aule della scuola primaria di Cerva e ora ci sono anche le prove inconfutabili: aumenta la preoccupazione in paese. Dopo la positività di un collaboratore scolastico, è di pochi minuti fa la mesta notizia di un altro esito positivo di un secondo lavoratore della stessa comunità educante.

Conseguenza: scuole chiuse fino al 7 gennaio 2021.

Lo annuncia il primo cittadino cervese Fabrizio Rizzuti: “ Considerato l’andamento della curva epidemiologica che sta interessando il nostro territorio e considerati i casi di positività riscontrati fra il personale scolastico, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, nella giornata di domani – comunica il giovane sindaco – verrà prorogata l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Le lezioni proseguiranno con la DAD e il rientro a scuola è rinviato a dopo le festività natalizie. E’ momento molto difficile, ma che supereremo con tenacia.”

Campagna screening almeno per gli alunni e docenti della scuola interessata: è l’auspicio non solo i genitori, ma anche degli stessi educatori della scuola di via Stadio.