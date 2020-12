Scuola primaria Sellia Marina, aumentano le sollecitazioni per attivare tempo pieno

Un gran numero di genitori, coordinati dall’avvocato Emilia Tolomeo, chiedono all’Amministrazione Scolastica e al Comune l’attivazione del Tempo Pieno per il prossimo anno scolastico 2021/22 per la scuola primaria dell’ I.C. di Sellia Marina.

“I genitori, – si legge in una lettera firmata inviata alla nostra redazione – pur consapevoli del difficile e triste momento che si sta vivendo, guardano con fiducia al futuro e credono quindi di proporre un miglioramento dell’offerta formativa e al contempo di garantire il pieno diritto allo studio.

Sono infatti consapevoli che tale richiesta va nella direzione di aumentare il livello di eccellenza del territorio che ha raggiunto ottimi risultati in vari ambiti; dalla tutela dell’ambiente con l’assegnazione della Bandiera Blu per balneazione alla raccolta differenziata ormai consuetudine per la totalità dei cittadini.

Sembra, quindi, che incidere anche sul livello dell’istruzione significhi andare verso nuovi traguardi.

La proposta non è nuova anzi da molto tempo i genitori richiedono a gran voce l’attuazione del Tempo Pieno, sperano di essere ascoltati e che prima del prossimo gennaio, data prevista per le prossime iscrizioni, vi sia finalmente una risposta positiva in tal senso”.