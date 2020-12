L’Umg partecipa al Maker Faire Rome 2020: fiera europea dell’innovazione

Anche in quest’anno molto complesso, come questo che stiamo vivendo, l’Università Magna Graecia di Catanzaro parteciperà dall’ 11 al 13 Dicembre 2020 all’edizione Europea del MAKER FAIRE ROME 2020, principale fiera europea dedicata all’innovazione. Quest’anno l’evento a causa della emergenza sanitaria sarà totalmente digitale. E’ stata creta una piattaforma digitale in cui i padiglioni corrispondono a percorsi tematici, gli stand alle pagine web. L’evento sarà ricco di talk show interattivi e webinar dove si esploreranno i vari ambiti dell’innovazione dall’health all’agritech, comprendendo anche foodtech, robotica, intelligenza artificiale e recycling.

L’Ateneo di Catanzaro e il Comune di Catanzaro parteciperanno in ciascuna della giornate dall’11 al 13 Dicembre 2020, con finestre dedicate agli stand virtuali dei più importanti Spin Off universitari, Start Up innovative calabresi e stanze virtuali d’incontri con i stakeholder dell’innovazione calabrese per discutere sugli scenari della ricerca accademica e dell’innovazione dei sistemi competitivi nell’immediato prossimo futuro.

Una finestra sarà dedicata alla Città di Catanzaro, alla sua capacità di esprimere ricerca avanzata nel settore Health attraverso i Dipartimenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, alle giovani generazioni di studenti delle scuole primarie e secondarie che avranno modo di interrogarsi sul tema del digitale. La rinnovata intesa tra l’Università Magna Graecia di Catanzaro e l’ Assessorato alle Attività Economiche del Comune di Catanzaro, pone le basi affinchè il capoluogo di regione possa diventare una location per le future edizioni.

Sarà prevista altresì la partecipazione delle scuole grazie alla collaborazione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, che si concretizzerà con degli interventi da parte di alunni cui temi dell’innovazione digitale. Si potrà accedere al Maker Faire online semplicemente registrandosi sul sito www.makerfairerome.eu