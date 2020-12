Itts Scalfaro, al via il progetto ” Laborienta a portata di Click”

Al via il progetto ” Laborienta a portata di Click” dedicato all’orientamento in entrata, laboratori alla scoperta dell’ITTS Scalfaro di Catanzaro diretto dal Dirigente Scolastico Vito Sanzo. Il prestigioso istituto cittadino ha organizzato a partire da giorno 14 dicembre 2020 e fino al giorno 22 dicembre 2020, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 , laboratori di indirizzo interattivi (Elettronica, Elettrotecnica, Grafica, Informatica, Telecomunicazioni, Meccanica e Meccatronica) per gli studenti della scuola media, che avranno la possibilità, con un semplice click dal loro computer di casa di accedere agevolmente al progetto.

I laboratori sono di facile fruizione anche per i ragazzi speciali, che troveranno ambienti di apprendimento nuovi e tecnologicamente avanzati. Si potranno sperimentare in modo innovativo attività multi laboratoriali e nuove tecnologie, interagire con i docenti, condividere dubbi e domande sulle proprie scelte e sulle proprie idee rispetto al futuro.

Il progetto consentirà ai piccoli discenti di fare una vera e propria esperienza di orientamento a distanza in tranquillità e in assoluta sicurezza, nella delicata fase in cui si apprestano a scegliere il percorso scolastico superiore più adatto a realizzare il proprio specifico progetto di vita.