I.T.E. Grimaldi Pacioli, giovedì laboratori didattici online

L’I.T.E. Grimaldi Pacioli invita gli studenti alla partecipazione di laboratori didattici online per conoscere direttamente le metodologie di studio. Lo studente potrà scegliere tra informatica, matematica, lingue (cinese, spagnolo, francese e inglese), economia, diritto e scienze. L’appuntamento è per giovedì 17 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30 . Per partecipare basta mandare una mail a orientamento@itegrimaldipacioli.it oppure contattando il numero telefonico 0961 746514.