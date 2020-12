Testi scolastici, slittano a gennaio rimborsi ai librai

Monta la rabbia dei librai di Catanzaro per questo Natale 2020. E a non nascondere il loro disappunto è soprattutto quella parte di rivenditori che “tratta” testi scolastici delle scuole primarie. La problematica non è nuova ed è quella relativa ai rimborsi da parte del Comune dei libri che vengono distribuiti agli alunni di questa fascia d’età. La gratuità della distribuzione è garantita dall’anticipo di spesa da parte dei rivenditori stessi e dal successivo rimborso dell’assessorato comunale dell’Istruzione, ma il sistema a quanto pare si è inceppato, complice presumibilmente l’asserita necessità da parte dell’Amministrazione di privilegiare altri pagamenti più legati all’emergenza Covid.

Il risultato è che, secondo quanto la Ragioneria avrebbe fatto sapere ai commercianti stessi, il rimborso delle cedole dei libri, consegnate persino in anticipo ai librai in quest’annata, slitterà al 2021. Già a settembre in assenza i rivenditori stessi avevano lanciato l’allarme, si era pensato persino di chiedere una cauzione ai genitori dei bambini in attesa che il Comune facesse la sua parte.

La situazione era poi rientrata, ma a fine anno solare si torna se non al punto di partenza, quasi. Le somme dei testi scolastici, che per molte librerie sono percentuale rilevanti del giro d’affari annuale, potrebbero essere accreditate con l’inizio del nuovo esercizio commerciale si spera nel mese di gennaio e si torna nuovamente a parlare di una possibile anticipo da richiedere ai genitori il prossimo settembre se non ci saranno garanzie di rimborsi in tempi certi.

Ma non mancano i problemi nemmeno per i librai che si occupano di medie e superiori. Fino ad alcuni anni fa le famiglie individuate in una fascia reddito bassa avevano il cosiddetto buono libro con cui, con un sistema simile a quello della cedola delle elementari potevano recarsi a ritirare gratuitamente i testi. Oggi per aderire al rimborso devono partecipare a un bando autunnale successivo all’inizio dell’anno scolastico. “Il risultato – fa sapere un libraio – è che diverse famiglie che davvero non possono anticipare centinaia di euro in attesa dei rimborsi previsti dal bando rinviano anche di mesi l’acquisto dei testi. Un danno per i rivenditori certo ma soprattutto per quegli studenti che per una parte dell’anno scolastico non possono disporre dello strumento essenziale per la loro istruzione”.