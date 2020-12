All’Istituto Tecnico Tecnologico Chimirri tutto pronto per l’open day virtuale

Domani 16 dicembre dalle ore 16.00 alle 18.00 è tempo di open day virtuale all’Istituto Tecnico Tecnologico “B. Chimirri” di Catanzaro. Ai tempi della pandemia da coronavirus, il Dirigente Scolastico, supportato dal suo staff, ha ritenuto opportuno, infatti, pianificare una visita completamente virtuale della scuola. In questo modo gli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado di tutta la provincia e le loro famiglie potranno conoscere dettagliatamente l’offerta formativa dell’istituto, che peraltro già a partire da quest’anno scolastico è rivolta anche agli adulti che vogliano riprendere gli studi e conseguire un Diploma di scuola superiore attraverso i Percorsi di Istruzione per gli Adulti di Secondo Livello (ex corsi serali).

Agli utenti basterà un semplicissimo “click” per intraprendere un viaggio virtuale all’interno dell’istituto: sarà sufficiente entrare nel sito della scuola https://www.itaschimirri.edu.it/ e accedere all’area dedicata “Open day”.

Ad attenderli, ognuno in una “stanza” dedicata, i docenti dei vari indirizzi che costituiscono l’asse portante dell’offerta formativa della scuola: Biotecnologie sanitarie, Chimica e materiali, Biotecnologie ambientali e Sistema moda. In questo caso gli insegnanti descriveranno i percorsi compresi nei quadri orari dei vari indirizzi e soprattutto gli sbocchi lavorativi o accademici ai quali gli studenti possono accedere dopo aver conseguito il diploma. Tutti i docenti peraltro saranno accompagnati dagli insegnanti Tecnico Pratici che spiegheranno tutte le potenzialità dei dieci laboratori a disposizione della scuola, spazi che rendono possibile l’attuazione di una didattica più prettamente laboratoriale che si integra perfettamente con lo studio più teorico svolto in classe.

A completare il quadro saranno presenti anche i docenti referenti per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e per i Progetti che si svolgono all’interno dell’istituto, esperienze entrambe fondamentali in un istituto superiore al passo con i tempi, perché contribuiscono in modo determinante alla formazione dei discenti.

Infine non mancheranno alcuni insegnanti in rappresentanza dei vari assi disciplinari (italiano, inglese, matematica, ecc..): tutti illustreranno le strategie e le metodologie didattiche innovative, messe in atto per valorizzare ancora di più le potenzialità di ciascun allievo.