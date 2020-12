Iis Fermi, la scuola “a distanza” abbatte le distanze

Il 12 Dicembre 2020 l’Istituto di Istruzione superiore Fermi di Catanzaro ha realizzato il primo dei suoi Open day virtuali sotto forma di una trasmissione mandata in diretta streaming via web che ha rappresentato uno spartiacque nel modo della comunicazione tra la scuola e il territorio.

Superando le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria e per volontà del Dirigente Scolastico Teresa Agosto, lo staff della Web Tv dell’Istituto, unica web tv scolastica attiva in Calabria, ha lavorato con l’ausilio dei suoi mezzi tecnici di ultima generazione e del suo staff interamente composto da alunni e coordinati dal docente Cosimo Griffo e dall’assistente tecnico Antonio Rizzo, per far visitare ai numerosi studenti e alle loro famiglie, che si erano prenotati e collegati in diretta, il proprio istituto in forma virtuale.

L’illustrazione della vasta e qualificata offerta formativa agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado, comprensiva delle eccellenze che caratterizzano l’Istituto, si è dunque trasformata in un momento interattivo in cui i il Dirigente, i docenti orientatori e gli alunni stessi del Fermi, hanno potuto rispondere alle domande degli interessati.

Il Dirigente Scolastico e i docenti orientatori referenti, infatti, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, sono rimasti collegati in diretta e in presenza nei locali scolastici oggetto di presentazione. I laboratori e gli ambienti sono stati “visitati” con la guida dei docenti, da coloro che erano collegati.

L’idea, nello stile che da sempre contraddistingue la nostra scuola, dichiara il Dirigente Scolastico Teresa Agosto, è quella di dare a ciascuno la possibilità di interagire, anche da remoto, porre le domande per i chiarimenti necessari e sciogliere gli eventuali dubbi, nell’obiettivo di mettere gli alunni e le loro famiglie in condizione di fare una scelta serena, giusta e consapevole. La scuola secondaria di secondo grado, infatti, accompagna gli adolescenti in un momento cruciale della loro vita adolescenziale, indirizzandoli verso gli studi universitari fornendo, ampliando e modellando tutte le loro competenze.

L’istituto d’Istruzione Superiore Enrico Fermi di Catanzaro, con i suoi indirizzi specifici, offre un ventaglio molto ricco e importante di possibilità formative per rispondere alle varie esigenze degli studenti che pongono una domanda di specializzazione sempre maggiore per accedere agli studi universitari in posizione di vantaggio.

Anche in questa occasione l’intera comunità dell’IIS Fermi, il Dirigente Scolastico, i Docenti, il personale ATA coordinato dal DSGA dott.ssa Carmela Coriale e gli alunni, si è dimostrata propositiva e coesa, manifestando il profondo senso di appartenenza che caratterizza questo istituto.

La conferma, inoltre, dell’efficacia dell’azione educativa e didattica di questa scuola sui ragazzi in età da liceo è data dal numero straordinario di iscritti, intorno alle 1500 unità, che fanno dell’IIS E. Fermi l’istituto con la maggiore popolazione studentesca della città.

I prossimi appuntamenti si terranno il 9 e il 16 gennaio per gli altri due OPEN DAY VIRTUALI e per i laboratori didattici virtuali il 12 e il 14 gennaio.

Le dirette delle trasmissioni così come le registrazioni per i prossimi eventi sono visibili ai link accessibili dalla home page dell’Istituto: www.iisfermi.edu.it