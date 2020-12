Primo open day online per il Liceo Scientifico Siciliani

Per offrire un contributo utile ai percorsi di crescita, istruzione e formazione dei ragazzi, nel delicato passaggio dalla Scuola Secondaria di I grado a quella di II grado, il Liceo Scientifico “Luigi Siciliani”, lo scorso venerdì 11 dicembre, ha organizzato un primo incontro volto a promuovere la propria offerta formativa basata su un’armonica unione tra cultura matematico-scientifica e cultura linguistico-letteraria; aperta ad Innovazione, Ricerca e Sviluppo; caratterizzata da modernità metodologica e da inclusività.

Il difficile contesto socio-sanitario ha determinato la scelta dei docenti del liceo Siciliani di incontrare gli studenti e i genitori dell’ultima classe della scuola secondaria di primo grado in modalità on-line.

Le famiglie interessate hanno prenotato la propria partecipazione alla manifestazione direttamente sul sito dell’Istituto, nell’area riservata all’Open Day. In risposta hanno ricevuto una email contenente un link di accesso a G Meet.

Le famiglie sono state accolte dal prof. Francesco Parentela, referente all’orientamento, e dalla prof.ssa Gabriella Benincasa.

Dopo un breve saluto di benvenuto, i due docenti hanno illustrato la Mission del Liceo, sintetizzandola in tre parole chiave: Innovazione, Ricerca e Sviluppo.

Innovazione: il Siciliani è stato tra i primi 26 licei nazionali selezionati dal MIUR per la sperimentazione della Curvatura Biomedica, un percorso di potenziamento che favorisce l’acquisizione di competenze in campo chimico e biologico e mira ad orientare gli studenti che nutrono particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito sanitario. Il percorso, di durata triennale, si realizza con la collaborazione dell’Ordine dei Medici della provincia di Catanzaro e dell’Università Magna Graecia.

Ricerca: al Siciliani è attiva la curvatura “Liceo Matematico”, progetto formativo realizzato in collaborazione con l’Università della Calabria, in cui si approfondiscono, attraverso attività laboratoriali che coinvolgono la fisica, le scienze naturali, l’arte, la letteratura, i legami tra la matematica e le altre discipline. La finalità perseguita è quella di ampliare la formazione culturale degli studenti e sviluppare contemporaneamente le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca.

Sviluppo: il Siciliani promuove Logos & Techne, progetto di robotica e physical computing su piattaforma Arduino in collaborazione con l’Università Magna Graecia e l’istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati. La finalità del progetto è la realizzazione di apparati di controllo e di misura, robot e stampe 3D.

Conclusa questa fase di accoglienza, i numerosissimi partecipanti sono stati guidati e accompagnati all’interno di stanze virtuali organizzate per aree disciplinari, dove hanno incontrato docenti ed alunni del liceo che presentavano attività laboratoriali e fornivano informazioni più dettagliate sulle attività formative dell’istituto: Logo del Liceo, Curvatura biomedica, Liceo Matematico, Logos & Techne, Matematica Insieme, Inclusività, Lettere, Inglese, Sophia ai tempi della DAD, PTCO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), Geometriko e Radio Liceo Siciliani.

Molti i genitori che si sono complimentati per le modalità organizzazione dell’evento e per la chiarezza espositiva di docenti e alunni.

Un secondo incontro incontro si terrà nel pomeriggio di sabato 19 dicembre, sempre in modalità on-line. Per partecipare all’evento basta prenotarsi sul sito del Liceo, nell’area open day.