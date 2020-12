Riccio: “Il sindaco prenda coraggio e chiuda le scuole dove sono presenti casi Covid”

Se appare oramai del tutto evidente che in città il sistema di gestione e di contrasto al Covid faccia acqua da tutte le parti – scrive il consigliere comunale Eugenio Riccio, con l’ASP di Catanzaro e il dipartimento di prevenzione assolutamente inadeguati a gestire questa emergenza sanitaria, desta sconcerto la “remissività” del Sindaco nel non prendere atto della situazione chiudendo preventivamente tutte quelle scuole interessate da casi di covid.

Lo ha già fatto, in verità, alcune settimane addietro quando l’ASP certificò con una lettera la propria inadeguatezza nella gestione e nelle iniziative di contrasto al Covid.

Pertanto la domanda nasce spontanea: cos’è cambiato rispetto ad allora? Sicuramente niente, siamo in piena emergenza sanitaria con l’ASP di Catanzaro che a tutt’oggi non è riuscita a mettere in piedi una “struttura organizzativa” degna di questo nome per gestire e contrastare la pandemia in atto.

E i genitori dei bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e prime medie che frequentano gli istituti cittadini lo hanno capito fin troppo bene tanto che, come avviene da alcuni giorni nel quartiere Lido, evitano di mandare i propri figli a scuola.

E allora signor Sindaco, se la situazione è questa perché non chiudere quantomeno le scuole interessate da casi covid invitando i Dirigenti scolastici ad attivare la didattica a distanza?

Non si sono forse adoperati in questo senso nel vicino Comune di Borgia?

E perché signor Sindaco non intraprendere una battaglia di civiltà e di giustizia sociale nei confronti dell’ASP di Catanzaro e del Dipartimento di Prevenzione laddove sembrano oramai acclarati pressapochismo e inefficienze conclamate?

Riprenda il coraggio in mano signor Sindaco e ritorni a tutelare la salute dei cittadini chiudendo le scuole atteso che tutto ciò rientra nelle sue prerogative in quanto massima autorità sanitaria comunale.

A tutti quei genitori che vedono la chiusura delle scuole come una misura “punitiva” in quanto penalizza la didattica e la “tranquillità” familiare, ricordiamo loro che la salute e la sicurezza dei propri figli vale sicuramente qualche rinuncia e qualche sacrificio atteso che comunque che le vacanze di Natale sono oramai prossime.

Da parte nostra continueremo la nostra battaglia, seppur in “solitaria”, per tutelare la salute dei nostri concittadini. Lo faremo denunciando in Procura le mancanze organizzative, e richiedendo in tempi brevi un incontro a S.E. il Prefetto al quale chiederemo la partecipazione di una rappresentanza di genitori e un incontro con il Commissario dell’ASP di Catanzaro.

Nel frattempo, preso atto che in città risulta essere del tutto assente un minimo di comunicazione istituzionale rivolta a tutti quei cittadini che vengono in contatto con il covid, suggeriamo al Sindaco di attivare un task force comunale permanente e aperta h24 capace di dare risposte a spaesati cittadini che, mai come ora, hanno bisogno di punti di riferimento e di risposte concrete e rapide perché il Covid a Natale non va in vacanza e non aspetta la conclusione delle feste per tornare a infettare e mietere vittime”.