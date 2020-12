I genitori del plesso Gagliardi: ”Siamo indignati: Ci dissociamo dall’azione delle ‘mamme no -mascherina’”

Tra ieri e oggi, il plesso scolastico Gagliardi dell’Ic Patari-Rodari è stato oggetto di una forma di protesta da parte di un gruppo di persone che si sono presentate come “il popolo delle mamme” e che hanno affisso e fotografato, davanti ai cancelli della scuola uno striscione con

su scritto Azzolina; al banco leva la mascherina”. Ebbene, nessuno dei rappresentanti dei genitori del plesso Gagliardi- si precisa in un comunicato stampa a firma dei rappresentanti dei genitori al Consiglio di istituto dell’Ic Patari-Rodari- era a conoscenza di questa forma di protesta promossa dal suddetto movimento e riportata da Catanzaroinforma.it come fatto di cronaca, alla notizia di quanto accaduto i rappresentanti di tutto l’istituto sono rimasti sbigottiti e contrariati. La comunità scolastica dei genitori è fortemente indignata del fatto che questi gruppi organizzati utilizzino l’immagine del plesso Gagliardi e per cui dell’Istituto Comprensivo Patari Rodari all’insaputa dei genitori dei bambini che lo frequentano e condannano il modo, per niente corretto, di ritrovare la scuola dei loro figli sui giornali senza che dal punto di vista democratico ci sia stato il sentore o l’avallo di questa idea e di questa forma di protesta. Non si ha contezza, tra l’altro, dell’esistenza di componenti di tale sedicente “movimento” che, evidentemente, non ha nulla a che fare con le madri e i padri dei bambini che frequentano la scuola. I genitori dell’Ic Patari Rodari sono distanti da queste provocazioni e invitano questo “movimento” a non approfittare più dell’immagine di questa e di nessuna delle scuole per i propri scopi propagandistici. Sappiamo tutti che ci sono delle regole rigide per quel che concerne dispositivi di sicurezza e distanziamento e che, se al momento i nostri bambini possono frequentare la scuola, lo

debbano fare in piena sicurezza. L’alternativa per evitare di far indossare la mascherina ai propri figli c’è e si chiama educazione parentale!”