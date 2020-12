Sabato prossimo, tutto online, l’open day del Liceo Classico Galluppi

In questo anno particolare, pur non potendo ospitare in presenza i ragazzi e le famiglie per l’emergenza sanitaria in corso, tuttavia il Liceo Classico Galluppi ha organizzato diverse iniziative per offrire la possibilità di conoscere la propria offerta formativa: lo sportello virtuale, che ogni mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 permette alle famiglie di collegarsi con docenti del Liceo cliccando su un link presente sulla home del sito www.liceogalluppi.net; minicorsi di didattica orientativa, su prenotazione alla email della referente all’orientamento, durante i quali studenti e famiglie possono saggiare la nostra metodologia didattica e alcuni contenuti delle discipline di indirizzo; l’open day live streaming che sarà così organizzato: gli studenti e le famiglie, prenotatisi alla email alessandra.pantone@virgilio.it, riceveranno un link per partecipare in diretta, dalle 10.00, ai saluti della Dirigente Scolastico Prof. Elena De Filippis ed eventualmente interagire con lei. Contemporaneamente, sul sito www.liceogalluppi.net saranno attivati i link meet delle cinque stanze virtuali create per l’occasione, Discipline Umanistiche, Discipline Scientifiche, Sportello B.E.S., Indirizzo Giuridico-Economico, Indirizzo Internazionale Cambridge, alle quali sarà possibile accedere senza prenotazione, per incontrare i docenti del Liceo.

Il Liceo Classico Galluppi ha la capacità di cogliere le richieste delle nuove generazioni, è attento all’esigenza di una visione globale e senza confini, sa potenziare la sua offerta formativa mantenendo salda la sua anima, caratterizzata dallo studio attento, appassionato e approfondito di tutte le discipline del curriculum.

Ogni aula è un laboratorio dove si impara ad argomentare, a ragionare, a risolvere problemi, e ogni laboratorio è un’aula dove si sperimenta ciò che si é imparato.

Per i dettagli, ci vediamo sabato !