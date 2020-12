Auguri di Buon Natale virtuale dall’Umg di Catanzaro

Sarà un Natale diverso, decisamente sottotono, ma non per questo meno sentito ed atteso. Anzi: forse quest’anno più che mai c’è bisogno di condividere buoni auspici nella Comunità. Da questa considerazione nasce l’idea realizzata dall’Ufficio Didattico del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DiGES) dell’Università MagnaGraecia di Catanzaro: un video di Auguri “a distanza” che ha coinvolto i Docenti Coordinatori dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento . Eh si ” a distanza” proprio come le lezioni, gli esami, le cerimonie di laurea che l’Ateneo è stato costretto ad organizzare per consentire ai suoi studenti di continuare il loro percorso formativo. Un grande lavoro è stato fatto dai Docenti, per trovare nuove metodologie e nuovi strumenti per superare la fase di emergenza e per garantire un’offerta didattica di qualità, sia in presenza che nelle modalità di formazione online da remoto.

“Siamo giunti quasi alla fine di questo 2020 e un nuovo anno sta per cominciare. Salutiamo finalmente un anno delicato e impegnativo, denso di incognite e di interrogativi, di aspettative e di preoccupazioni – commenta il Direttore del Dipartimento (neo Presidente del Senato Accademico peraltro) Prof. Geremia Romano – e la nostra attenzione non è mai venuta meno: un grande lavoro di preparazione è stato fatto per decidere le proprie priorità e fare le scelte più adatte al fine di garantire lo svolgimento dell’attività didattica compatibilmente con le risorse di spazi disponibili e la situazione pandemica che ci ha coinvolto e stravolto” .

” Sono stati mesi difficili – continuano i realizzatori del video natalizio – abbiamo cercato di dare il massimo per garantire i vari servizi didattici a Docenti e Studenti e la fruibilità dei supporti e degli strumenti tecnologici. Abbiamo sempre e comunque lavorato, spesso in una modalità “agile” solo sulla carta ma alle volte ben più gravosa della normalità. Ma grazie all’impegno di tutti e alla collaborazione costante del Corpo Docente tutte le attività di servizio e di supporto sono continuate fin dal primo giorno di lockdown e continuano ora, nonostante le nuove difficoltà, per soddisfare le concomitanti necessità.”

Ecco allora – proseguono i ragazzi dell’Ufficio Didattico promotore – l’iniziativa di mandare un messaggio di speranza e di ottimismo registrato da ciascuno dei Coordinatori in rappresentanza dei Docenti dei propri Corsi di Laurea e rivolto agli Studenti, destinatari finali del lavoro profuso.

Con l’augurio di un nuovo anno ricco di opportunità e di esperienze formative, per affrontare anche più consapevolmente e responsabilmente li il delicato momento storico che stiamo tutti attraversando, e con l’auspicio di tornare presto nelle aule vere e non più virtuali”