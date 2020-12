Virtuale ma ugualmente significativa la giornata del talento di Petronà

Si scrive giornata dei talenti, si legge elogio alla creatività senza confini.

La VI edizione della giornata dei talenti di Petronà è andata ieri, martedì 22 dicembre 2020, al di là di ogni aspettativa: l’idea piace e non poco alle nuove generazioni.

La manifestazione è stata promossa, in remoto, dall’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro” di Petronà, dirigente scolastico Isabella Marchio.

La comunità educante della presila catanzarese, come da consuetudine, ha chiesto agli alunni di Petronà, Andali e Cerva di mostrare un’inclinazione, un’attitudine e i discenti non si sono fatti pregare. Tutti per uno, uno per tutti: la giornata è stata dedicata al compianto calciatore dell’u.s. Petronà Mario Perri, uno che non difettava di talento quando dava calci a un pallone.

Si sono esibiti almeno cinquanta alunni: alcuni scolari hanno cantato, altri discenti hanno suonato, altri ancora hanno mostrato bellissimi disegni. E poi: chi ha mostrato oggetti, chi ha palleggiato, chi ha presentato video, chi argomentato sulla scuola ai tempi della pandemia .

La manifestazione è stata anche stavolta un pretesto per indicare alla giovani generazioni esempi di coerenza da imitare. Come testimonial della giornata del talento 2020, c’erano in remoto tre brillanti e giovani ricercatori di Petronà che da anni lavorano in importanti università straniere : Raffaele Colosimo (Norwich, Inghilterra), Fabrizio Colosimo (Boston, Stati Uniti) Walter Talarico (Turku, Finlandia).

E ancora, una bella sorpresa, come fuori programma, con in collegamento dalla Francia, anche la costumista della “Comedie francaise” Anna Maria Rizza, originaria di Andali e impegnata presso prestigioso teatro del palazzo reale di Parigi.

Come se non bastasse già, due canzoni del bravo cantautore, anche docente, Michele Ligarò e una poesia sul Natale in tempi di pandemia dell’avvocata e scrittrice Rita Tulelli, interpretata dall’alunna Meri Bubbo.

Morale: la scuola della didattica a distanza smarrisce la dimensione umana, ma resta, anche in modalità telematica, strumento foriero di importanti ricadute sul piano pedagogico.

Petronà ne sa qualcosa con almeno 200 studenti collegati, a turno, su piattaforma Google Meet per riflettere insieme intorno a una parola dalle tre sillabe magiche: talento.