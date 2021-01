Studente di Borgia medaglia di bronzo alle olimpiadi di informatica

“I mesi difficili che abbiamo vissuto attraversando la paura, la preoccupazione e il dolore della pandemia, da cui ancora non siamo fuori purtroppo, ci hanno provato come comunità, rendendoci però sempre più uniti e solidali. La consapevolezza di quello che abbiamo vissuto ci permette di gioire, con ancora più autentico coinvolgimento, dei risultati come quello registrato da Pietro Danieli, vincitore della medaglia di bronzo alle olimpiadi di informatica”.

E’ quanto afferma il sindaco di Borgia, Elisabeth Sacco che prosegue: “Allo studente dell’I.I.S. “E. Fermi” di Catanzaro che ha ricevuto la comunicazione da parte del Comitato Olimpico di essere risultato vincitore di una medaglia di bronzo a conclusione della XX edizione delle olimpiadi italiane di informatica vanno i complimenti dell’Amministrazione comunale di Borgia e della comunità in cui è cresciuto che lo abbraccia con orgoglio. Quello raggiunto da Pietro è un risultato brillante, considerato che ai nastri di partenza si sono presentati oltre 15 mila studenti. A Pietro, quindi, non solo le congratulazioni ma i sinceri auguri per un percorso scolastico costellato di successi e un futuro radioso”.