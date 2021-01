La Regione valuta rinvio all’11 della riapertura di tutte le scuole

Arriverà nelle prossime ore una nuova ordinanza del presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì sull’emergenza Covid. Si attendono provvedimenti, in particolare, sulla riapertura della scuola. Secondo indiscrezioni il governatore non si limiterebbe a prendere atto del provvedimento del Governo che ha deciso nelle ultime ore di prolungare lo stop alle lezioni in presenza delle scuole Superiori sino all’11 gennaio, ma potrebbe prendere determinazioni analoghe anche relativamente a istituti degli altri ordini e degli altri gradi del territorio calabro.

Quindi la possibilità di attività didattiche in presenza ancora interrotte per alcuni giorni per scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo livello sta prendendo corpo in queste ore.

Ricordiamo che già altri comuni della regione hanno deciso in maniera autonoma di riaprire gli istituti lunedì prossimo. Tra questi Ernesto Alecci primo cittadino di Soverato. L’opzione è allo studio, novità nelle prossime ore.