Ricorso ordinanza sulla scuola, Spirlì: ‘La difenderemo fino alla Cassazione’

“Difenderemo questa ordinanza da eventuali ricorsi al Tar fino alla Cassazione. Questa volta non mi fermo fino all’ultimo grado di giudizio e vediamo se una decina di famiglie possono decidere su un’intera regione”. Con queste parole il presidente facente funzioni della regione Calabria Nino Spirlì ha risposto ai gruppi di genitori che hanno deciso di fare ricorso all’ordinanza firmata ieri che proroga la chiusura delle scuole fino al 31 gennaio. Sugli asili che, invece, rimangono aperti, Spirlì ribadisce: “Non è stata una dimenticanza o una cinica decisione ma, semplicemente, non rientrano nella scuola dell’obbligo. È la scuola dell’obbligo che va regolamentata di volta in volta e questo non riguarda gli infanti che, invece, non sono obbligati ad andare alla materna perché non hanno l’obbligo della giustificazione dell’assenza. Ogni genitore può decidere di non mandarli. Nessuno vuole fare la strage degli innocenti semplicemente non è necessaria l’ordinanza ma i genitori possono decidere. Gli insegnanti della scuola dell’infanzia sono tutelati come tutti gli altri. Se esiste un problema in un comune che supera i contagi, basta l’ordinanza di un sindaco per chiudere anche gli asili. Tutto dipende dal comportamento dei genitori”, ha concluso il presidente leghista.