Alle 18:00 appuntamento con “Virtual open day”: l’ITTS “Scalfaro” si presenta

Secondo appuntamento, questo pomeriggio alle ore 18:00, con “Virtual Open Day”, la trasmissione ideata da Catanzaroinforma, in collaborazione con le scuole che hanno aderito al progetto, per aiutare ragazzi ( e genitori) a scegliere con consapevolezza dove proseguire i propri studi. L’appuntamento di oggi è con l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico “E. Scalfaro”, una scuola di tradizione nel capoluogo, che è riuscita costantemente a rinnovarsi, fornendo ai propri iscritti una formazione spendibile immediatamente nel mondo del lavoro o utile per proseguire gli studi all’università.

Quattro i corsi che lo “Scalfaro” propone: Meccanica, Meccatronica ed energia – Informatica e telecomunicazioni – Grafica e comunicazione, Elettronica ed elettrotecnica. Con gli ospiti in studio sarà presentata l’offerta formativa e gli stessi saranno disponibili a rispondere alle domande che arriveranno in diretta tramite le nostre pagine social. Da sottolineare che il primo appuntamento, lo scorso venerdì, ha totalizzato oltre 7000 visualizzazioni. Un numero che evidenzia come gli alunni abbiano necessità di conoscere più da vicino i corsi di studio che dovranno affrontare. Per seguire l’evento basterà collegarsi su Catanzaroinforma.it.