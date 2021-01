Istituto superiore “G. De Nobili”, prossimo Open Day il 16 gennaio

Superando tenacemente le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria e per volontà del Dirigente Scolastico, prof. Angelo Gagliardi, la commissione orientamento ha lavorato con il supporto degli strumenti informatici per organizzare ben tre open day virtuali , accogliendo studenti e famiglie che si sono prenotati e collegati su piattaforma Meet. “Vivi De Nobili” è la denominazione data alla serie di giornate orientative organizzate dall’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanna De Nobili” di Catanzaro.

Si terrà il prossimo sabato 16 Gennaio il terzo virtual day dell’anno scolastico in corso, dopo quelli del 19 dicembre e del 9 gennaio , in cui gli aspiranti alunni e le loro famiglie hanno avuto l’opportunità di vivere, seppure virtualmente, le diverse offerte formative proposte dall’istituto scolastico. Continua, dunque, la kermesse orientativa per aiutare gli alunni delle classi terminali della scuola secondaria di primo grado a scegliere la “futura direzione”. “ L’Istituto che mi pregio di rappresentare- dice Gagliardi- è un solido punto di riferimento per il territorio cittadino e non per la sua crescita culturale e sociale. E non è un caso se uno strumento come Eduscopio – Fondazione Agnelli ogni anno ci premia come il miglior liceo della provincia sia per l’indirizzo scienze umane che per quello linguistico”.

Già da qualche giorno sono state aperte le iscrizioni on line alle prime classi per il prossimo anno scolastico e la macchina “De Nobili” ha lavorato incessantemente per organizzare al meglio i virtual day e proporre ancora una volta il suo fiore all’occhiello: i laboratori didattici, quest’anno denominati virtual games, per sottolinearne lo svolgimento online. Il personale docente rimane comunque a disposizione , previo appuntamento, per un colloquio più diretto e approfondito fino al prossimo 25 Gennaio nei giorni di martedi e giovedi dalle ore 10 alle ore 14.30. Anche gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico dal lunedi al venerdi per supportare le famiglie nell’espletare le varie fasi di iscrizione online.