Virtual open day, oggi alle 18 protagonista è l’IIS “Fermi”

Un’offerta formativa vasta e di qualità all’interno di due strutture all’avanguardia. L’IIS “Fermi” di Catanzaro è la terza scuola che aderisce al progetto “Virtual Open Day”, ideato da Catanzaroinforma.it per consentire agli alunni di scegliere, consapevolmente, il loro nuovo corso di studi. Liceo scientifico; Liceo scientifico Scienze applicate; Liceo scientifico sportivo (l’unico della provincia); Liceo delle Scienze Umane; Liceo delle Scienze Umane Economico Sociale; Liceo linguistico/ Liceo linguistico Esabac: percorsi motivanti per gli allievi che decidono di studiare in questo istituto che propone metodologie didattiche innovative e una progettualità che guarda al futuro.

Ma, soprattutto, la capacità di riconoscere le attitudini e le passioni degli alunni affinché possano essere coltivate nella scuola stessa. Questo pomeriggio, alle ore 18:00, l’IIS “Fermi” sarà protagonista dell’appuntamento che andrà in onda sulla nostra testata. Come sempre, per ragazzi e genitori l’opportunità di interagire in diretta con gli ospiti in studio che risponderanno a tutte le domande proposte. La trasmissione sarà disponibile su questa pagina, sulla nostra home page e sulla pagina Facebook di Catanzaroinforma.