Scuola via Emilia senza termosifoni: “Mio figlio disabile non può frequentare”

“Aiutate mio figlio“. Va dritto al cuore il grido del papà di un bambino disabile che frequenta la scuola primaria di via Emilia nel quartiere S.Maria. Secondo quanto ci scrive il signor Saverio, “i termosifoni dell’istituto scolastico non funzionano da quasi un mese e mio figlio è costretto a rimanere a casa perchè il freddo potrebbe peggiorare le sue condizioni di salute. Spero che il sindaco Sergio Abramo possa leggere questo mio appello e fare il possibile per rimediare ad una situazione che sta diventando insostenibile. Il mio bambino ha bisogno di frequentare le lezioni non soltanto per questioni prettamente scolastiche ma anche sociali e psicologiche”.

foto repertorio