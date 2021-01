Liceo Siciliani, la scienza raccontata dai ragazzi. Quest’anno a distanza

La pandemia da Covid-19 non blocca le attività scientifiche che il Liceo “Siciliani” continua a promuovere insieme alle Scuole Secondarie di I grado del territorio. La V edizione della manifestazione OpenScience – La Scienza raccontata dai ragazzi si è svolta, infatti, martedì 19 gennaio 2021 su piattaforma Google Meet, in un collegamento sincrono a cui hanno partecipato circa 80 tra studenti e docenti delle scuole coinvolte. Un pomeriggio dedicato al confronto, allo scambio e alla condivisione di esperienze, che il Siciliani, guidato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Bianco, ha organizzato insieme alle scuole medie “Casalinuovo”, Galluppi” e “Pascoli-Aldisio”, che hanno accolto l’invito a partecipare all’iniziativa.

La manifestazione è stata organizzata dalla prof.ssa Anna Alfieri, con l’aiuto del prof. Nicola Chiriano, che ha curato la gestione tecnologica dell’evento.

Durante la manifestazione i giovanissimi studenti delle scuole medie si sono alternati agli studenti del primo anno di liceo presentando le loro micro-conferenze su temi scientifici: i virus, il riciclo, le intelligenze multiple, le sostanze isotrope, sono solo alcuni dei temi affrontati durante la serata, che i ragazzi hanno saputo trattare con naturalezza e semplicità, preparati e guidati magistralmente dai loro insegnanti.

Piccoli conferenzieri che hanno saputo gestire in modo professionale, anche, la proiezione delle presentazioni. Per una sera, la Scienza l’hanno raccontata gli studenti e i loro docenti sono stati attenti uditori.

“L’iniziativa è una delle attività di orientamento che in questo periodo il Liceo Siciliani sta organizzando per gli studenti delle scuole medie – dichiara il Dirigente Scolastico del Liceo, prof.ssa Francesca Bianco – Openscience è una manifestazione nella quale gli studenti delle scuole medie interagiscono e condividono esperienze con gli studenti del Liceo. Un nuovo modo di fare orientamento, un nuovo modo di fare Scienza e di divulgarla, per creare sinergie nuove ed efficaci tra il Liceo e le Scuole medie del territorio, avendo come obiettivo prioritario quello di far crescere culturalmente i nostri ragazzi, lavorando insieme”.

Durante la serata anche il saluto del Dirigente Scolastico dell I. C. “Pascoli- Aldisio” dott.ssa Filomena Rita Folino che ha lodato la manifestazione come momento di collaborazione concreta tra i due ordini di scuola. I saluti anche della prof.ssa Amalia Scalise per conto del Dirigente Scolastico dott.ssa Stefania Cinzia Scozzafava del Polo Didattico Convitto “P. Galluppi” e dalla prof.ssa Maria Cristina Di Lorenzo da parte del Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Riccio dell’I.C. “Casalinuovo”.

