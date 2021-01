Momenti di riflessioni, musica de la Vita è Bella, incontro online: il Giorno della Memoria secondo Ic Bianco di Sersale

Minuto di silenzio, colonna sonora del film “la vita è bella” e anche incontro con autore. Non passa inosservato nel’Istituto comprensivo “Giuseppe Bianco” il giorno della memoria. Si legge sull’organizzato sito della comunità educante rappresentata dalla professoressa Maria Brutto:

“La Legge n. 211 del 20 luglio 2000 riconosce il 27 gennaio quale data celebrativa dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz. Data denominata “Giorno della Memoria” per ricordare la Shoah e con essa le gravi leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati” .

I docenti hanno organizzato nelle proprie classi momenti di riflessione critica partendo dalla ricorrenza specifica della Shoah e facendo riferimento anche alle altre innumerevoli discriminazioni e persecuzioni della nostra società attuale. Non solo: anche un minuto di silenzio per tutte le classi della primaria e secondaria. Spazio dopo per la musica con interpretazione della colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni. Domani, 28 gennaio, alle ore 9:30, tutti gli alunni e i docenti della secondaria parteciperanno a un incontro on line, per ricostruire la memoria della deportazione dei calabresi, tenuto dallo storico, Rocco Lentini, presidente dell’Istituto” Ugo Arcuri” di Cittanova (RC), a cui si potrà accedere tramite una Classroom dedicata. In questa stessa occasione, sarà presentato il libro di Rocco Lentini .

Ricordare come dovere morale prima ancora che istituzionale, affinché gli errori del passato siano un monito per il presente ed il futuro.