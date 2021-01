Taverna,  Giornata della Memoria in chiave teatrale

Ricordare, fare memoria per sottrarre all’oblio. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Taverna, anche quest’anno, hanno condiviso un momento di riflessione comune in occasione della giornata della memoria.

In seno alle iniziative inerenti ai progetti teatro e legalità, la scuola ha voluto offrire l’opportunità di una riflessione corale attorno ai temi della discriminazione razziale, a 76 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Aspettative non deluse con meriti da ascrivere anche al responsabile dei corsi teatro e legalità per la scuola di Pentone Pasquale Rogato, responsabile laboratorio teatrale “Enzo Corea”.

Per ricordare l’olocausto e farlo conoscere alle nuove generazioni, la scuola di teatro ha scelto la drammatizzazione incentrando il tutto sulla biografia di Leonardo Marzano, sopravvissuto al campo di concentramento di Meppen. Ecco elenco dei discenti coinvolti nell’opera teatrale: Alice Greco, Angelica Gigliotti, Benedetta Mirielli, Francesca Merante, Francesca Pullano, Francesco Capicotto, Gaia Paonessa, Luca Rotella, Luisa D’Antonio, Nicole Merante, Raffaella Mirielli, Rebecca Cerreto.

La manifestazione è stata fortemente voluta dai docenti e dal dirigente scolastico Susanna Mustari per rammentare a tutti il ruolo fondamentale della scuola quale palestra di formazione ed educazione.