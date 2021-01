La voce ai genitori: ‘Dad e scuola in presenza. I balletti delle ordinanze’

Riceviamo e pubblichiamo a seguire l’intervento a firma di Edoardo Poerio Piterà, presidente del consiglio di istituto dell’Itts Scalfaro di Catanzaro e Michele Griffo, presidente del consiglio di istituto del Geometra nel quartiere di Lido

Ormai a un giorno dall’inizio della didattica in presenza quando tra mille difficoltà, studi di nuovi orari e modifiche, sanificazioni, trasporti in affanno e comunicazioni a raffica, arriva la nuova ordinanza della regione Calabria che raccomanda, e ripeto raccomanda, ad altri pesanti decisioni.

Il dettato normativo della ordinanza della sera del 30.01.2021 recita:

– la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista; – di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula; – di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento degli orari di ingresso/uscita.

Avevamo scritto per ben due volte al prefetto, al dirigente del miur e al tavolo tecnico permanente della Calabria, ma l’istituzione, come al solito, fa riunioni, sedute, consigli e non convoca i rappresentanti delle diverse categorie, quali i genitori degli alunni, che ormai sono diventati solo numeri e percentuali. I trasporti comunicano corse alternative solo oggi, le notizie si rincorrono sui social media ma di fatto la confusione regna sovrana.

Le responsabilità dei assembramenti, organizzazioni didattiche, e soprattutto strutture di supporto non si capisce su chi devono ricadere.

Non un contatto, non una telefonata, non un coinvolgimento delle famiglie per tramite i propri rappresentanti sono state mai fatte dalle istituzioni, in una fase così delicata quale la pandemia che stiamo vivendo.

I nostri ragazzi e soprattutto le famiglie si vedranno costrette a nuove decisioni su orari e tipo di didattica da affrontare, metà in presenza o forse meno e metà a casa, percentuali numeri e nulla più.

Siamo stanchi come genitori e rappresentanti delle istituzioni scolastiche di essere vittime di decisioni prese a tavolino, hanno avuto un mese per decidere come istituzioni il da farsi, e che si fa? Si pubblica ordinanza il giorno prima, il sabato per intenderci in tarda serata e il lunedì si deve partire con un nuovo assetto che richiede riformulazioni di orari, piani di entrata ed uscita delle diverse istituzioni scolastiche.

I dirigenti scolastici e i responsabili dei vari plessi che formulano gli orari delle lezioni e i piani di uso dei laboratori, messi da parte e costretti a ripartire da zero.

Noi non ci stiamo….

Privano i nostri ragazzi del sacrosanto diritto allo studio, privano i nostri ragazzi della possibilità di studiare, di frequentare in sicurezza e soprattutto li costringono a orari di studio che sono inaccettabili.

Mi si venga a spiegare, soprattutto in un istituto tecnico, come si fa un laboratorio con il 50% degli alunni della classe presente? Cosa facciamo l’indomani lo rifacciamo con l’altra metà?

Oppure mandiamo i tutor a casa di ognuno di loro….. I programmi ci vuole il doppio tempo per farli oppure ne facciamo solo metà.

Questa generazione di ragazzi avrà una lacuna formativa e sociale che invece di alleviare e risolvere, promuoviamo azioni che aggravano la loro vita scolastica.

Parliamo pure di ingressi scaglionati: due fasce orarie, istituti che possono autogestirsi con le entrate si sono visti costretti a far orari di ingresso dalle 10,00 in poi, quando alcune strutture scolastiche anche con entrate scaglionate dalle 8,00 – 9,00 potrebbero ben sopperire alle normative vigenti.

Speriamo che tutti prendano coscienza che non si può più andare avanti così bisogna necessariamente concertare tutti e dico tutti insieme un piano di rientro a scuola in piena sicurezza e normalità.