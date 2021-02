Scuole, Spirlì incontra dirigenti e genitori. Riunione in corso

Sì sta svolgendo in queste ore un incontro tra il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì ed alcuni rappresentanti tra dirigenti e genitori per discutere dell’ultima ordinanza regionale che ha concesso alle famiglie di poter chiedere la Dad al 100per cento per gli studenti delle scuole superiori. La riunione è in corso sia all’interno della sala verde della Cittadella regionale sia a distanza con altri rappresentati collegati in diretta. Stanno partecipando diverse associazioni sia a favore che contro. Seguono aggiornamenti e interviste.