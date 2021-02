Abramo: “Doppia facoltà di Medicina in Calabria? Già solo parlarne è una sciocchezza”

“Parlare di doppia facoltà di Medicina in Calabria è una sciocchezza”. E’ quanto ha detto il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo a margine della inaugurazione della struttura sportiva Angelo Mammì nel quartiere Giovino che esclude quindi che che il via libera dato nei giorni scorsi dalla Giunta Regionale all’istituzione a Cosenza della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Td (Tecnologie digitali) possa anticipare la nascita una vera e propria nuova facoltà di Medicina nel capoluogo bruzio in aggiunta a quella di Catanzaro.

“Ho parlato con il Rettore – ha chiarito il presidente della Provincia – Il nuovo corso a cui è stato dato parere favorevole è frutto di un accordo Umg-Unical che avrebbe potuto essere sottoscritto anche con atenei esterni alla Calabria come Napoli e Roma. Nulla di altro. I docenti in parte saranno forniti dall’Umg in parte dell’ateneo cosentino ma non sono ipotizzabili due facoltà di Medicina nella stessa regione.

Per istituirne una è bene ricordarlo, servono requisiti, ad esempio, è necessario avere a disposizione a supporto un ospedale attrezzato e accreditato. Ma anche al di là di questo aspetto anche a livello nazionale, parlando di facoltà universitarie si tende ad accorpare quelle che operano nello stesso territorio piuttosto che dividere. No, non ci sono rischi dell’istituzione di una seconda facoltà di Medicina in Calabria”.