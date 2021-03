8 marzo a Cropani, iniziativa delle donne dell’associazione Ginevra

La giornata della donna è sinonimo di cittadinanza attiva in quel di Cropani dove non ci si limita ai soli propositi. Con questo spirito costruttivo , le donne dell’associazione “Ginevra” hanno organizzato una raccolta fondi originale in occasione della giornata internazionale delle donne.

E così, nei giorni scorsi, all’interno dei locali del futuro Centro di aggregazione “Bella Piazza”, che sarà realizzato in collaborazione con Fondazione per il Sud, sono stati messi in vendita 30 chili di biscotti e 40 di crostate: un pretesto per stare insieme, un pretesto per pensare alle azioni future.

I dolci, realizzati dalle donne dell’associazione di volontariato, sono stati tutti venduti e il loro ricavato servirà a finanziare quelle attività e quelle spese extra che non sono comprese nel finanziamento che la stessa organizzazione ha ricevuto per attuare e realizzare i progetti del Centro di aggregazione.

Non è stato un caso la scelta della data per la realizzazione dell’evento: “Abbiamo voluto realizzare l’evento in occasione delle feste delle donne per sottolineare l’importanza e il valore simbolico di questa data. E’ stata una giornata veramente bella che ha rappresentato un momento di aggregazione importante, seppur nel dovuto rispetto delle normative anti-Covid, e la gente ha risposto con entusiasmo a questa iniziativa“.

L’associazione Ginevra, quindi, ha voluto ringraziare “tutti i volontari che hanno preso parte a questo evento e ci hanno dato una mano nell’organizzare. Vogliamo ringraziare anche la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Cropani Antonella Mercuri, sempre attenta e partecipe alle nostre iniziative. Ringraziamo il panificio Betel di località Borda che ha concesso l’utilizzo dei forni, la dottoressa Lucrezia Risoleo della Farmacia sempre pronta a sostenere le nostre iniziative con la sua generosità“. E poi la conclusione: “Siamo orgogliose e fiere di quello che abbiamo fatto; il tutto è stato realizzato per la collettività. Non vediamo l’ora di poter concretizzare tutti i progetti che abbiamo in cantiere”.

Cropani pensa alla piazza, pensa all’agorà per costruire ponti e abbattere muri.