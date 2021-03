Caos scuola e Covid, oggi alle 18.30 puntata speciale di Monitor

“Caos scuola”. E’ questo il titolo della nuova puntata di Monitor che andrà in onda oggi, alle ore 18:30, e che cercherà di far luce sul “balletto” delle chiusure e riaperture delle scuole a colpi di ordinanze (del presidente facente funzioni, Nino Spirlì) e decreti (del Tar coinvolto dai ricorsi di alcuni genitori).

Una situazione che sta causando non poche problematiche e che fa vivere nella precarietà più assoluta ragazzi, famiglie e docenti. Se ne parlerà in studio con tanti ospiti: tra questi l’avvocato Giuseppe Pitaro, Mimmo Denaro, Segretario Generale regionale FLC – GIL Calabria, l’educatore e giornalista Vincenzo Merante, il docente Massimiliano Lepera. Come sempre, con la possibilità di dire la vostra attraverso la nostra pagina facebook. Ospite della trasmissione, in collegamento telefonico, ci sarà anche il presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì.