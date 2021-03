Vaccini del personale scolastico. Calabria all’ultimo posto mentre la pandemia dilaga

Se non è una bocciatura, è qualcosa che le somiglia molto. La Calabria si trova all’ultimo posto e solitaria nella somministrazione dei vaccini al personale scolastico.

È quanto viene confermato da una dettagliata indagine del Sole 24 ore, dedicata alla campagna di immunizzazione che procede a rilento in tutta Italia, mentre in Calabria e’ ferma al palo.

Nessun docente, nessun bidello, nessun segretario o applicato, nessun dirigente scolastico è stato ancora vaccinato nella nostra Regione.

Impossibile dare continuità alle attività didattica e impossibile fermare così la pestilenza se chi frequenta luoghi di lavoro non è ancora immune al virus pandemico.