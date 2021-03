Covid, allarme rientrato all’Ic Campanella Catanzaro. Riprendono le lezioni in presenza nella classe “sospesa”

Sono tornati in classe alunni e docenti della III C della scuola primaria del plesso Campanella dell’Istituto comprensivo Mater Domini dopo alcuni giorni di sospensione della didattica in presenza, Lo stop era stato disposto con una ordinanza del sindaco Abramo lo scorso 9 marzo visto un caso accertato di positività al Covid 19. In un provvedimento datato ieri il primo cittadino ha comunicato che sono venute meno le esigenze cautelative in seguito alla negatività dei tamponi molecolari a cui erano stati sottoposti i contatti del positivo.