Tre licei della provincia di Catanzaro, un Pi greco day

Non c’è anno scolastico senza PI greco day, non c’è PI greco day che non lasci importanti ricadute pedagogiche nelle aule del liceo scientifico “Rita Levi Montalcini” di Sersale.

La comunità educante sersalese, dirigente scolastica Cristina Lupia, ha promosso ieri, venerdì 12 marzo 2021, il PI greco day in sinergia con il liceo scientifico di Girifalco e il liceo scientifico di Chiaravalle, rappresentati rispettivamente dai dirigenti scolastici Tommaso Cristofaro e Saverio Candelieri. Tre scuole operanti in contesti sociali diversi che, dietro coordinamento del liceo di Girifalco, hanno fatto rete in una congiuntura difficile indicando nella cultura e nella scienza la chiave di volta per immaginare il futuro.

I discenti sersalesi della classe quinta, , come i coscritti di Girifalco e Chiaravalle, hanno dato vita, in modalità telematica, a una serie di presentazioni, argomentazioni e confronti su contenuti di carattere matematico-scientifico sul tema: “ Dalla fisica classica alla fisica moderna: Maxwell e Einstein”.

A sostenere le tesi degli alunni di Sersale il prof. di fisica James Silipo che, di concerto con omologo Paolo Lagani, ha argomentato sulle origini e sull’utilità dell’algebra dalle origini fino ai giorni nostri.

E’ intervenuto nel debate anche il prof. Domenico Miriello, professore associato presso dipartimento di biologia insieme al prof. Giovanni Stagliano, docente universitario di matematica dell’Università di Catania. Altresì, il prof. Antonio Maria Leone ha disquisito su “Esperienze applicative sulla ricerca dell’armonia nelle proporzioni”, mentre di un approccio interdisciplinare della matematica nella meccanica ha parlato il prof. Alberto Maceri.

Quando arriva il PI greco Day, a Sersale si accendono scintille di curiosità, condivise ques’anno senza campanilismi con Girifalco e Chiaravalle.