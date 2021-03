Covid e scuola, ancora chiusure in provincia di Catanzaro in seguto alla richiesta dell’Asp

Ancora chiusure delle scuole in provincia di Catanzaro: «A seguito di apposita ricognizione richiesta da questa Commissione Prefettizia, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha proposto, con pec pervenuta in data odierna e acquisita al protocollo generale n.22514 in data23/312021 – ricorda il commissario prefettizio di Lamezia Terme.

La chiusura in presenza delle attività scolastiche dal 23 marzo al 7 aprile 2021, alfine di ottenere un contenimento/riduzione dei contagi fin adesso riscontrati. Per quanto sopra, si dispone l’immediata sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado con effetto immediato e sino al 7 aprile 2021».

Stop a sino a successiva comunicazione anche per gli istituti di ogni ordine e grado di Cardinale sempre in ottemperanza alla richiesta dell’Asp per cui nei giorni scorsi era stato preso lo stesso provvedimento nel capoluogo. Lo ha disposto il sindaco Staglianò.