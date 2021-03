Scuole e Covid Franco Cimino: “Basta giocare con la salute dei nostri ragazzi”

di Franco Cimino

Comune e l’Asp, le due autorità sanitarie sul territorio, deliberano, quasi congiuntamente, la chiusura delle scuole per l’incalzare del pericolo Covid, alla luce delle recenti indicazioni degli esperti di tutto il mondo, i quali affermano che esso nella variante inglese é molto contagioso e letale. È detto, infatti, che esso, diversamente dall’originario, si trasferisce particolarmente nei ragazzi, anche i più piccoli, rischiosamente ammalandoli mentre più silenziosamente, i ragazzi stessi, lo diffondono nelle aule frequentate e nelle loro case. Immediatamente, un altro ricorso in sede giudiziaria( era già accaduto con la deliberazione regionale) da parte di alcuni genitori, che, sempre sostenuti dallo stesso studio legale, riescono ad ottenere la sospensione della delibera e la immediata riapertura delle scuole. A questo punto mi domando: a che gioco si sta giocando? A chi vince in potenza muscolare tra istituzioni e gruppi sociali, tra la decisioni delle istituzioni e l’asserita competenza giuridica, tra politica e “ la legge”, tra sostanza e forma? A che gioco si sta giocando? A quello del marchese del Grillo della formula elegante “ io so’ io e voi non siete un c…?”

Oppure, a quello, più interessante, di mostrare ancora una volta in tutta Italia il volto di una Calabria divisa anche sulla salute dei nostri ragazzi, una Calabria dove vi è, fortemente radicata, irresponsabilità, ignoranza e incompetenza e dove le istituzioni sono talmente svuotate della loro stessa autorità da non essere in grado neppure di assumere decisioni nelle più gravi emergenze? Bene, siccome questo gioco pesa prevalentemente sulla dignità della Scuola, sulla vita delle persone, sulla salute dei ragazzi e la tranquillità delle famiglia che hanno già prodotto sforzi straordinari nel prendersi cura dei propri figli in questo durissimo anno di chiusure intense, questo gioco deve finire qui. E subito. Il modo migliore affinché ciò accada, è che le istituzioni politiche difendano fino in fondo la loro competenza, a cui si lega anche la responsabilità personale di chi le rappresenta, e su di essi si raccolga la fiducia, anche provvisoria se si vuole, dei cittadini. I genitori, gli avvocati, e neppure i giudici hanno pienamente il polso della situazione su una situazione sanitaria che in tutto il Paese sta aggravandosi al di là degli stessi numeri drammatici, che ogni sera il “ bollettino di guerra” , alle diciotto in punto, ci presenta. La Calabria, lo sappiamo tutti, è su un confine sottile, rotto il quale il dramma diventerà tragedia. Siamo alla fine di un anno scolastico andato per come il Covid, e i nostri comportamenti un po’ leggeri, hanno voluto che andasse.

Una settimana di scuola a distanza non sarà la fine del mondo. Proteggiamo i nostri figli e salviamo i nostri vecchi. La scuola buona è quella che celebra la vita, non le vittorie di Pirro di questo o quello. Il Comune reiteri,pertanto, nella forma più burocraticamente garantita, l’ordinanza di chiusura delle scuola. Ovvero, le famiglie che ritenessero di utilizzare il decreto regionale che lascia libertà alle stesse di decidere normalmente tra didattica in presenza o a distanza, secondo la propria percezione del pericolo in essere, decidano se mandare i propri figli a scuola. In questo modo tutto ciò che in democrazia, che è anche moralità dei comportamenti, può essere garantito, lo sarà. In particolare, le istituzioni e la scuola, la famiglia e i ragazzi, le parti più fragili della grande forza di un grande Paese.