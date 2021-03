Umg Catanzaro, domani prove di ammissione a scienze Infermieristiche e ostetriche

Saranno oltre 400 i candidati all’ammissione del corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetricia che daranno vita domani alle prove in programma al campus Venuta dell’Università Magna Graecia di Catanzaro in località Germaneto. Un centinaio, o poco più, i posti disponibili.

Saranno 80 le domande a risposte multiple a cui a partire dalle ore 11, dopo avere adempiuto alle stringenti prescrizioni Covid all’ingresso, gli studenti dovranno dovranno provare a rispondere.

Ingresso ammesso dalle ore 8 alle ore 10 secondo quanto previsto dalle disposizioni anticontagio.