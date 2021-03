Scuole, l’ira di alcuni docenti del Siciliani: all’ennesimo teatrino diciamo Basta

Dopo l’ennesimo teatrino (la scuola chiude, la scuola apre) di cui siamo involontariamente protagonisti, diciamo BASTA!

Siamo docenti, siamo dipendenti statali, siamo persone che mettono la propria professionalità a disposizione della formazione delle nuove generazioni e non ci va di essere continuamente scavalcati, mai considerati né tanto meno tutelati, costretti ad eseguire ed applicare provvedimenti ed ordinanze decisi da chi spesso dimostra di non sapere che dietro le percentuali (50, 75, 25% ….), i protocolli o le ordinanze ci sono persone, ragazzi, strutture organizzative da mettere in moto spesso dalla sera alla mattina.

La scuola della Calabria è diventata il campo di battaglia di schieramenti che appena lontanamente riusciamo ad immaginare ma ai quali sicuramente non interessano affatto né la salute né la formazione scolastica dei ragazzi e dei bambini. Né tanto meno interessa la nostra salute, fisica e mentale.

Tutti vorremmo tornare a scuola in presenza, ma attualmente NON SI PUÓ, è inutile che ci prendiamo in giro.

La scuola non è sicura e chi lo dice si assume una responsabilità che va davvero oltre le possibilità umane.

Tutti i protocolli e gli accorgimenti attuati, infatti, garantiscono certo la pulizia dei locali, ma non possono garantire che un alunno contagiato all’esterno, o anche un docente o un operatore scolastico, non diffondano il contagio.

Ed il tracciamento è attualmente molto carente, lasciato alla fortuna o alla buona volontà ed al senso civico delle persone coinvolte, perché le falle e le carenze del sistema sono veramente tante.

Ai genitori, alcuni dei quali sono così convinti che i loro figli debbano andare a scuola in presenza, chiediamo: siete sicuri che i vostri figli, quando sono da soli, fuori del vostro e del nostro controllo, siano poi così attenti e responsabili ad osservare tutte le precauzioni che ci vengono richieste (soprattutto: mascherina ben indossata e distanziamento)?

A scuola li controlliamo noi e vigiliamo sul loro comportamento, ma, a giudicare da ciò che avviene appena ci giriamo un attimo o appena escono dalla scuola, non ci sembra che sia proprio così. E l’abbassamento dell’età dei contagi ne è una prova.

Tutti parlano di scuola: cantanti, attori, medici, politici e giudici … tutti in Italia si sentono in diritto di dire la loro sulla scuola (cosa legittima, ci mancherebbe) e di dare pareri e consigli (cosa meno legittima, se non se ne hanno le competenze specifiche), mentre noi docenti, impegnati direttamente in “trincea”, stiamo facendo sentire poco la nostra voce.

BASTA con questa divisione manichea fra docenti, dirigenti, politici bravi, comprensivi, umani che vogliono che i ragazzi tornino a scuola fisicamente presenti, e docenti insensibili, freddi, magari anche un po’ fannulloni, che vogliono starsene a casa ed ai quali non importa niente dei loro alunni che si accontentano di vedere dietro un “freddo” monitor!

BASTA con questo continuo attacco nei confronti della classe docente, di cui ci si ricorda solo per minacciare la riduzione delle ferie o la scuola d’estate o il recupero dei minuti persi!

Il tempo che abbiamo perso noi con questi orari strani (entrate ed uscite scaglionate, settimane alterne, percentuali da rispettare), chi ce lo restituirà?

Le risorse che abbiamo messo a disposizione noi (in termini di attrezzature, giga per la connessione, etc…) chi ce le ripagherà?

La scuola ha lavorato, noi abbiamo lavorato e tanto e per molti di noi non c’è proprio niente da recuperare!

Abbiamo continuato a lavorare non certo per intrattenere i vostri figli, ma per continuare a dare il nostro contributo per formarli, per avviarli alla vita, ed anche per consolarli, sostenerli e supportarli in questo tempo di crisi, che ci ha trovati tutti impreparati.

Oltre tutto, ci rendiamo conto di quanto sia de-­‐stabilizzante per i ragazzi questa altalena fra aperture e chiusure, con orari scolastici stravolti un giorno sì ed uno no? Capiamo quanto possa essere diseducativo far vedere loro questo duello fra uffici ed istituzioni, che impugnano una la decisione dell’altra?

Fateci lavorare in serenità, basta già la pandemia a sconvolgere le nostre vite!

Un’ultima parola sul VACCINO: se quella degli operatori scolastici è stata considerata una categoria a rischio, perché per noi la prenotazione del Vaccino è diventata una specie di lotteria, in cui i docenti sono costretti a stare per ore sulla piattaforma, prima di riuscire ad ottenere una prenotazione magari a 80/100 km di distanza?

Sarebbe stato troppo difficile, dopo una ricognizione in tutti gli istituti (i famosi elenchi richiesti dall’ASP), organizzare dei centri vaccinali per 3/4 istituti della stessa zona? Perché costringerci a queste maratone? Al personale sanitario o delle Forze dell’Ordine è stata richiesta la stessa cosa

LASCIATECI LAVORARE: vedendo tutelata la nostra salute e quella dei nostri alunni/e, e vedendo rispettato il nostro impegno quotidiano.

Antonella Aletta Anna Alfieri Adele Ambrosio Assuntina Bova Maria Clemente Rita Colacino Giovanni Corrado Milly Curcio

Miriam Frangipane Concetta Gaccetta Laura Giampà Manuel Iannazzo Aurora Martorana Maria Minervini Patrizia Parrotta Ornella Rizzica Gabriella Scalfaro Giuliana Tigani

(Docenti del Liceo Scientifico “L. Siciliani”, Catanzaro)