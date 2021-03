Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky”, parla il Comune di Nocera Terinese

Stavolta è il Comune di Nocera Terinese a chiedere sull’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky”

Non intendiamo polemizzare pubblicamente con il Maestro Arlia, direttore dell‘Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese ma le ultime dichiarazioni dello stesso, diffuse sui siti di informazione, meritano un doveroso chiarimento, in mancanza di qualsiasi corrispondenza, nelle sedi opportune.

Il Maestro Arlia ha infatti dichiarato: “a palazzo Stella di Catanzaro si aprirà un conservatorio a tutti gli effetti e non un dipartimento come scrive qualcuno sui quotidiani assieme ad altri particolari del tutto inesistenti. Per il resto – ha concluso Arlia – io faccio il musicista, la nostra è una scuola riconosciuta dal Miur ed abbiamo cercato di dotare Catanzaro di un conservatorio musicale che non ha con un progetto già varato da due anni.”

Sarà dunque il MIUR a chiarire la vicenda dell‘Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” con riferimento alla sede rispetto ai rapporti giuridici con il Comune di Nocera Terinese, atteso che l’istituto occupa immobili di proprietà comunale in virtù di accordi istituzionali e protocolli consolidati con il Comune.

L’amministrazione comunale di Nocera Terinese è rimasta alquanto meravigliata sia per le modalità di comunicazione scelte dal Maestro Arlia, in forma poco istituzionale, sia dal contenuto delle dichiarazioni che, a tacer d’altro, sono irrispettose e dimostrano ingratitudine nei confronti del Comune che ha ospitato un Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” privo di sede prima di essere accolto dai cittadini di Nocera.

Le dichiarazioni del Maestro Arlia non si prestano a diverse interpretazioni.

Se dunque, la sede riconosciuta quale ente pubblico dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” è allocata a Nocera Terinese allora il Maestro Arlia ha promesso al Comune di Catanzaro una sede del conservatorio che invece si trova in un altro Comune.

Se al contrario la sede ora è allocata nei locali del Comune di Catanzaro allora l’Istituto occupa i locali del Comune di Nocera Terinese senza rispettare gli accordi legali.

Pertanto, nei prossimi giorni verranno adottate tutte le iniziative amministrative e legali per assicurare chiarezza sulla allocazione e permanenza a Nocera dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” e ne verrà investito il Ministero.