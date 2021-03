Itt Chimirri, è calato il sipario sul progetto “Welcome” agli studenti stranieri

Si è da poco conclusa la prima edizione del Progetto Welcome dell’Itt Chimirri di Catanzaro, che è stato avviato nell’anno scolastico 2019/2020 durante la Dirigenza Carioti e ripreso , dopo lo scoppio della pandemia, nell’anno in corso sotto il Dirigente Caroleo, il quale ne ha sostenuto con entusiasmo l’avvio di una seconda edizione,la quale sarà estesa anche agli studenti che frequentano il percorso d’istruzione degli adulti.

Il progetto rivolto agli studenti stranieri della scuola ,di recente immigrazione e non, ha previsto per gli stessi la mediazione linguistico-culturale, un corso d’italiano L2 svolto con la collaborazione di un esperto di questo specifico ambito d’insegnamento ed il supporto all’apprendimento opportunamente pianificato,con la collaborazione dei docenti della scuola, dalle referenti prof.ssa Antonella Pugliese e prof.ssa Anna Minnicelli, che hanno curato i vari aspetti del progetto .

Esso ha visto una partecipazione compatta ed entusiasta da parte di tutti gli studenti ed ha avuto una ricaduta molto positiva dal punto di vista linguistico e dell’apprendimento. Ha offerto loro, inoltre, un’ulteriore significativa occasione d’integrazione rispetto al contesto scolastico.

Oltre al Progetto Welcome, la nostra comunità scolastica si è impegnata a promuovere altri percorsi didattici ed educativi altamente significativi per tutti gli alunni della scuola malgrado il Covid e le difficoltà poste in essere dalla DDI.

Dalle molteplici attività per l’orientamento, tra cui l’esperienza dei Laboratori on line,allo svolgimento dei numerosi PCTO (ex alternanza scuola -lavoro) con prestigiose aziende del nostro territorio,essa ha sempre cercato di soddisfare i bisogni formativi degli allievi,dimostrando come la scuola sappia essere sempre, anche nei momenti più difficili, l’ancora per l’inserimento di tutti gli studenti , non solo quelli con background migratorio,nella nostra società.