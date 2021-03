Le scuole restano chiuse. Non accolto il ricorso al Tar

E’ stata rigettata con decisione del presidente del Tar Calabria, Giancarlo Pennetti, il ricorso contro il Comune di Catanzaro per l’annullamento dell’ordinanza numero 2225 del 24 marzo con cui il sindaco Sergio Abramo ha richiuso le scuole dopo che lo stesso Tar aveva sospeso la sua precedente ordinanza.

Il Tar non ha adottato alcun decreto cautelare di accoglimento tenendo conto dei pochi giorni che rimangono di chiusura prima delle vacanze di Pasqua. Le scuole resteranno chiuse fino al 7 aprile.

IL COMMENTO DEL LEGALE LIPEROTI

“Anche la nuova ordinanza del Sindaco Abramo presenta profili di illegittimità, in quanto non si possono adottare provvedimenti generalizzati di chiusura di tutte le scuole al di là dei numeri e in modo difforme dal sistema già delineato dal Governo con il sistema delle “zone di colore”, a meno che non ci siano particolarissime esigenze, non documentate nemmeno nella nuova ordinanza, emanata per scongiurare la riapertura delle scuole dal Sindaco di Catanzaro”. Lo scrive il legale Gaetano Liperoti che ha presentato il ricorso per conto dei genitori di alcuni alunni di Catanzaro.

Le scuole rimarranno, in ogni caso, chiuse fino a mercoledì, in quanto ormai, a causa della riedizione dell’illegittima ordinanza, la lesione del diritto all’istruzione è irrimediabilmente compromessa e non è consigliabile una nuova alternanza, per pochissimi giorni fino al 31 marzo, tra didattica a distanza e in presenza.

Lo ha stabilito il Presidente del TAR di Catanzaro, rinviando la decisione sull’ordinanza del Sindaco Abramo al prossimo 5 maggio.

“È stato riaffermato il principio che le inefficienze del sistema sanitario regionale non devono ricadere sempre in danno del mondo della scuola”.