“Pitch startup e storytelling” all’ I.T.E. Grimaldi-Pacioli

“Pitch e storytelling” sono termini entrati a pieno titolo nel linguaggio delle 10 startup dell’I.T.E. Grimaldi-Pacioli, diretto dalla prof.ssa Grazia Parentela, che fa della digitalizzazione uno dei capisaldi dell’offerta formativa della scuola con l’obiettivo di preparare -attraverso i progetti di alternanza- i ragazzi e le ragazze ad essere protagonisti della rivoluzione digitale.

A fornire le indicazioni sulle tecniche per realizzare una presentazione -sotto forma di slide- di una startup (della sua idea, del prodotto, del business model) per esporsi agli investitori allo scopo di colpirli ed ottenere i finanziamenti è stato l’ing. Rosario Nisticò, Senior Advisor ed Innovation manager con 30 anni di esperienza nel mondo dell’ICT e nel mercato B2B (“business-to-business”) quello delle transazioni che intercorrono tra imprese industriali, commerciali e di servizi.

L’ing. Nisticò, catanzarese emigrato a Roma, amministratore delegato di TESEO (startup genovese di cui si è occupata il quotidiano La Repubblica nell’edizione del 28 Marzo) ha voluto fornire l’ennesimo contributo ai giovani dello storico istituto catanzarese indicando le linee guida per comunicare mediante la potenza di racconti che suscitano emozioni.

Ha ricordato che tale strategia trova la sua origine proprio nella nostra regione, con la “Retorica” di Pitagora basata, appunto, sulla “seduzione delle parole” ed ha, quindi, evidenziato come sia necessario per il successo commerciale di una startup riuscire a raccontare la propria idea con una struttura narrativa capace di alimentare la curiosità, mantenere vivo l’interesse del pubblico e suscitare il desiderio di partecipare alla trama rendendolo protagonista del racconto.

Nella partecipazione generale dei ragazzi ha, infine, fornito un “decalogo” per la presentazione delle 10 startup del Grimaldi-Pacioli che -per come evidenziato dal prof. Gaetano Mancuso (referente del PCTO)- costituiranno le “regole di ingaggio” del contest previsto per la fine del mese di maggio e che vedrà le prime 3 classificate aggiudicarsi i premi della competizione.

La soddisfazione del dirigente scolastico, prof.ssa Grazia Parentela, per la riuscita dell’iniziativa è stata completata dai risultati delle Olimpiadi di Informatica che hanno visto l’alunno Marvin Vincenzino Serrao della classe 4D del corso Sistemi Informativi Aziendali, coordinata dall’ing. Informatico, prof. Alessio Pantusa, qualificarsi alla selezione territoriale.

Marvin Serrao ha ora la possibilità di partecipare gratuitamente alle lezioni della Luiss su programmazione in C++, algoritmi e strutture dati, tecniche algoritmiche, e prepararsi in vista della nuova competizione informatica.