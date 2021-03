Aquile in classe: il Catanzaro incontra il Liceo Classico Galluppi

Quale può essere l’apporto dello sport nel superamento di tutte le problematiche che questo periodo pandemico sta causando, a livello fisico e psichico, nella nostra popolazione di qualsiasi età?

A questa domanda si è cercato di rispondere nel nuovo incontro del progetto “Aquile in classe”, portato avanti per conto dell’US Catanzaro 1929 dal responsabile degli eventi speciale Pier Vincenzo Gigliotti.

A incontrare gli studenti della VF del Liceo Classico “Pasquale Galluppi” sono stati i calciatori Samuele Parlati e Antonio Porcino i quali, introdotti dallo stesso Gigliotti, hanno illustrato ai ragazzi i benefici garantiti da una costante attività fisica non soltanto per il corpo ma anche per la nostra psiche.

Quindi non soltanto la riduzione di patologie circolatorie o legate all’obesità ma anche il contenimento dei livelli di stress e di ansia e, contemporaneamente, l’aumento del livello di autostima.

Lo sport – è stato detto – è un antidepressivo naturale che, tra l’altro, ci allontana da tutta quella tecnologia che, in qualche modo, rende la nostra vita più sedentaria e meno votata alla socialità.

I ragazzi, preparati dalle docenti di Scienze Motorie Antonella Puccio e Brunella Asta, hanno posto diverse domande ai due atleti.

Tra queste alcune hanno riguardato l’importanza dell’alimentazione per un calciatore professionista, l’attenzione riservata alla preparazione della partita, la riscoperta, con i vari lockdown, di alcuni valori che con il tempo rischiano di perdersi come la famiglia e lo stare vicino alle persone care.

I due calciatori hanno sottolineato, in particolare, quanto siano stati difficili i due mesi di confinamento, senza poter raggiungere i propri famigliari e senza potersi allenare.

Un periodo in cui tutti hanno riscoperto un grande bene che è quello della libertà. Nel corso dell’incontro – svoltosi in remoto e tecnicamente reso possibile grazie al supporto di Cristiano Politini e Valerio Minoliti dell’Area Comunicazione dell’US Catanzaro – è intervenuta anche la dirigente scolastica, dottoressa Elena De Filippis, la quale si è complimentata con la società giallorosa per l’iniziativa e ha augurato alla stessa e ai calciatori un futuro ricco di soddisfazioni.