Convitto Galluppi, stop alla didattica in presenza di una classe e sanificazione straordinaria

Lezioni sospese in una classe di scuola primaria, la V A, del convitto Galluppi di Catanzaro in seguito alla accertata positività a tampone rapido Covid di un alunno, secondo quanto segnalato da un genitore.

Lo rende noto il dirigente scolastico dell’Istituto Stefania Cinzia Scozzafava. Lo stop a decorrere da domani 9 aprile sino a completamento del tracciamento e quindi all’esito dei tamponi molecolari dell’Asp di tutti i soggetti interessati. Sarà attivata didattica non in presenza nella classe interessata.

La dirigente scolastica ha prontamente disposto la santificazione straordinaria dell’Istituto e il pernottamento in altra struttura di convittori ed educatore. La sanificazione sarà eseguita nelle ore notturne e precisamente sino alle 6 di domani mattina 9 aprile per far si che la scuola sia nuovamente e immediatamente fruibile in piena sicurezza.