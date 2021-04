L’assessore Carrozza: ‘Pubblicato l’avviso per l’accreditamento delle librerie per la fornitura dei libri di testo’

E’ stato pubblicato, nell’area bandi del portale del Comune, l’avviso per l’accreditamento delle librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per l’anno 2021-22.

Lo rende noto l’assessore alla Pubblica istruzione, Concetta Carrozza, specificando che gli esercenti interessati possono prendere visione dei dettagli e dei requisiti richiesti nell’apposito bando.

“L’iter è stato avviato dall’amministrazione – afferma l’assessore – sempre nel rispetto della massima trasparenza, al fine di assicurare un puntuale espletamento delle procedure, in via telematica, grazie all’impegno della dirigente Simona Provenzano e del personale preposto del settore”.

Le domande dovranno essere inviate, unitamente agli allegati scaricabili dall’avviso, entro il prossimo 28 aprile.