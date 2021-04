Alla scuola media di Sellia Marina il progetto ‘Occupazione e territorio: quale strada intraprendere?’

Si è tenuto oggi alla scuola secondaria di primo grado di Sellia Marina il secondo appuntamento del progetto ‘Occupazione e territorio: quale strada intraprendere?’ in modalità telematica interattiva, nel rispetto delle norme anticovid.

“Dopo il saluto del dirigente Giulio Comerci – si legge in una nota stampa – e l’introduzione della referente professoressa Caterina Belvedere riguardo gli obiettivi dell’iniziativa, a catturare l’attenzione dei ragazzi questa volta è stato il giovane imprenditore Tommaso Greco.

Il dottor Greco ha espresso, rimarcando attraverso esperienze personali, gli intenti del piano didattico dell’Istituto, ormai consolidato da anni, cioè quelli della valorizzazione della Calabria attraverso la conoscenza di realtà imprenditoriali di prestigio presenti sul territorio e quello di fornire ai giovani discenti un supporto nell’orientamento degli studi e progetti occupazionali futuri.

Gli alunni delle quattro terze medie – si legge ancora nel comunicato – hanno seguito il giovane relatore che, sollecitato anche dalle domande che gli sono state rivolte dagli alunni, ha toccato in maniera incisiva anche altri temi, quali quelli del rispetto delle regole, della giustizia, della lotta alla ‘ndrangheta e dell’ importanza della cultura per riuscire a costruire attività sempre più di pregio e di vanto di una regione come la Calabria, della quale essere fieri.

L’invito conclusivo e ben accolto dagli alunni è stato ” Ragazzi non abbandonate la nostra terra: abbiamo le potenzialità per farci apprezzare sempre di più e i talenti giusti da valorizzare tramite l’imprenditoria”.

L’ultimo appuntamento del progetto sarà quest’anno con Daniele Rossi, Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro.